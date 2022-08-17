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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки сельских медиков

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона поручил создать комплексную программу, направленную на решение проблемы дефицита медицинских кадров в отдаленных территориях. Новые меры поддержки необходимо разработать за две недели.

Предполагается, что программа будет включать ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов в первый год их работы: 5 тыс. руб. для врачей и 3 тыс. — среднему медицинскому персоналу. Врачи, работающие на расстоянии более 300 км от Екатеринбурга, получат новые виды выплат. Специалистам из дефицитных областей также предоставят отдельные выплаты. Кроме того, планируется удвоить число профильных медицинских классов в школах.

«У нас в регионе много мер поддержки врачей. Молодые специалисты, которые едут в отдаленные территории, получают подъемные, жилищные сертификаты, компенсацию за аренду жилья. Но этого недостаточно — дефицит кадров сохраняется», — подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

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