«Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили технологическое присоединение системы освещения на ЕКАДе

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили технологическое присоединение объектов освещения Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Для этого были подключены 14 комплектных трансформаторных подстанций, от которых получают электроэнергию 653 опоры уличного освещения, сообщает пресс-служба компании.
Все это дало возможность выдать мощность в объеме 360 кВт. Данный объект имеет третью категории надежности электроснабжения. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, — 10 кВ.
Добавим, что торжественное открытие финального участка ЕКАД (от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта) состоится сегодня, 8 сентября. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
Строительство последнего участка ЕКАД началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 км, стоимость работ — 8,4 млрд руб. Предполагается, что завершение строительства ЕКАД позволит объединить в транспортный каркас федеральные дороги: Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург — Шадринск — Курган и Тюменский тракт. Транзитный транспорт будет выведен за пределы уральской столицы, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть города. Все это должно положительно отразиться на экологической обстановке Екатеринбурга.
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