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В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения промышленного строительства и проектирования. Организаторами мероприятия являются СРО «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций».

«В рамках форума будут представлены несколько отраслей промышленности — коммуникации, машиностроение, металлургия, атомная, пищевая, легкая и нефтехимическая промышленность, индустриальные парки, экономические зоны и логистические центры», — сообщает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей».

Организаторы ожидают приезда гостей из Китая и Белоруссии.

«Мы уверены, что и строителям, и проектировщикам есть что сказать представителям власти для включения предложений в «дорожную карту», посвященную совершенствованию промышленного строительства. А еще строители смогут пополнить портфель заказов», — рассказал представитель СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

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