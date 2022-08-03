Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» отремонтируют две линии 110 кВ в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Сотрудники западных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» 7 сентября приступят к ремонту двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. Это оборудование обеспечивает электричеством потребительские центры питания в Первоуральске, сообщает пресс-служба компании.



Для обеспечения безопасности ремонтных работ потребуется отключить электроснабжение части города и некоторых предприятий. Для максимально оперативного выполнения ремонта компания задействует 30 человек и четыре единицы спецтехники.



Уточним, что ремонт линий был согласован с представителями администрации Первоуральска, предприятий, а также другими сетевыми организациями-владельцами электроустановок в городе. Это позволит подготовить электросетевой комплекс Первоуральска к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.