Производители мяса выступили против содержания птиц на дачных участках

УрБК, Москва, 07.09.2022. Производители мяса не поддерживают новый закон, который разрешает содержание и разведение птицы на дачных участках. Об этом представители «Росптицесоюза» рассказали на совещании в Россельхознадзоре, передает «Коммерсантъ».



Участники рынка опасаются, что новый закон приведет к распространению птичьего гриппа. Это, в свою очередь, грозит сокращением объемов производства.



Напомним, что в июле текущего года российские власти разрешили разведение птицы на дачных участках для собственных нужд при обязательном соблюдении ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм.



Ранее стало известно, что на Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июле снизилось на 2,3%.