Производители мяса выступили против содержания птиц на дачных участках

УрБК, Москва, 07.09.2022. Производители мяса не поддерживают новый закон, который разрешает содержание и разведение птицы на дачных участках. Об этом представители «Росптицесоюза» рассказали на совещании в Россельхознадзоре, передает «Коммерсантъ».
Участники рынка опасаются, что новый закон приведет к распространению птичьего гриппа. Это, в свою очередь, грозит сокращением объемов производства.
Напомним, что в июле текущего года российские власти разрешили разведение птицы на дачных участках для собственных нужд при обязательном соблюдении ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм.
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