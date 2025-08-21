УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 13:41

Производство скота и птицы на убой в Свердловской области в январе-августе выросло на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе-августе выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Производство молока увеличилось на 0,6%, производство яиц снизилось на 0,3%.

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в августе составило 256,8 тыс. голов. Это на 2,9% ниже уровня соответствующего месяца 2019 года.
