В Свердловской области выявлен 1 тыс. 421 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 тыс. 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 481 тыс. 044 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 805. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 388 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 455 тыс. 479 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 47 тыс. 958 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 857 тыс. 571 человек. За сутки зафиксировано 94 летальных случая (всего 384 тыс. 976), выздоровели 52 тыс. 611 человек (всего 18 млн 876 тыс. 316).