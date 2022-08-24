УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

В Свердловской области выявлен 1 тыс. 421 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 тыс. 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 сентября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 481 тыс. 044 человека.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 805. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 388 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 455 тыс. 479 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 47 тыс. 958 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 857 тыс. 571 человек. За сутки зафиксировано 94 летальных случая (всего 384 тыс. 976), выздоровели 52 тыс. 611 человек (всего 18 млн 876 тыс. 316).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2022 В Свердловской области выявлено 807 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 807 новых случаев заражения ...

23.08.2022 В Свердловской области выявлен 761 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 761 новый случай заражения ...

26.05.2022 В Свердловской области выявлен 161 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения ...

18.05.2022 В Свердловской области выявлен 161 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения ...

04.05.2022 В Свердловской области выявлен 131 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (174)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18