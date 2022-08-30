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Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 24 тыс. 888 случаев ОРВИ, что на 48% выше среднего многолетнего уровня и на 11,9% — показателя прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 12 тыс. 433 случая заболевания ОРВИ, что на 46% выше среднего многолетнего уровня и на 8% — показателя прошлой недели.

Отмечается, что в структуре заболеваемости 57% составляют взрослые, 43% — дети.

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