Президент РФ Владимир Путин заявил о снижении инфляции в стране

УрБК, Москва, 07.09.2022. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о снижении инфляции в стране. Глава государства ожидает, что по итогам 2022 года она составит примерно 12%, сообщает ТАСС.
«По мнению многих наши экспертов, в I квартале — ко II кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели: 5-6%, а кто-то говорит — будет достигнут уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — заявил Владимир Путин.
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