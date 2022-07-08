«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в бытовых условиях.



Энергетики напоминают гражданам, что при наличии маленьких детей в доме следует закрыть все розетки колпачками, обеспечивающими их безопасность, и не допускать ребят к электроприборам. Вдобавок им нужно систематически напоминать об опасности поражения электрическим током, а также запрещать влезать на опоры линий электропередачи, пролезать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации. Обычно в этих местах развешаны предупредительные знаки или плакаты.



Следует напоминать детям, что нельзя набрасывать на провода проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов.



Дома нужно помнить, что нельзя тянуть вилку из розетки за провод и брать провода электроприборов мокрыми руками. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами или разбирать их включенными в розетку.



На улице нельзя залезать на опоры линий электропередачи и подходить к оборванным проводам ближе чем на 10 метров. Запрещается разжигать костры или складывать воспламеняющиеся предметы под проводами. Опасно запускать воздушных змеев и планеры возле энергообъектов, а также забрасывать какие-либо предметы на провода и трансформаторы. Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций и электрощиты на лестничных площадках, играть вблизи энергообъектов. Также запрещается рыбачить вблизи ЛЭП, а во время грозы опасно купаться в водоемах и прятаться под деревьями.