Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и финансовой организацией

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали договор о сотрудничестве между регионом и финансовой организацией. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Участники собираются взаимодействовать по вопросам социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни и удовлетворения потребностей граждан, а также работать над привлечением инвестиций, созданием благоприятной предпринимательской среды и формированием экологически ориентированной инфраструктуры. Внимание будет уделяться цифровизации экономики, повышению качества управления (включая транспортную и дорожно-коммунальную отрасли), промышленному производству, агропромышленному комплексу, энергетике, туризму. Кроме того, стороны планируют запустить совместную программу выдачи льготных кредитов на образование для студентов региональных вузов.



«Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа «Кампус», нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России. Программа включает ряд направлений — от льготных кредитов на образование до строительства арендного жилья для студентов и специальных скидочных программ на спорт, досуг, питание. Благодарю вас за то, что Сбербанк готов присоединиться к программе», — отметил Е. Куйвашев.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



В рамках договора поддержку получат проекты по применению новых интеллектуальных технологий, обеспечивающих создание и функционирование программ «безопасного региона» и «цифрового правительства», внедрение в здравоохранение современных медицинских сервисов на основе дистанционного формата и с использованием искусственного интеллекта. Будет вестись работа по развитию научно-образовательного потенциала Свердловской области, в том числе с применением новых образовательных программ. Помимо этого, будет затронута ESG-составляющая. Чтобы конкретизировать некоторые направления работы, будут подписаны дополнительные соглашения, составлены дорожные карты.



«Свердловская область — крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации и предложить свои компетенции для гармонизации производственной сферы и предпринимательской среды, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона. Аналогичные проекты Сбер сегодня реализует во многих территориальных образованиях, и они показывают востребованность и эффективность», — сказал Г. Греф.