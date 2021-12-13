В Екатеринбурге бывший директор компании «Таурус» приговорен к трем годам лишения свободы за хищение более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Бывший директор ООО «Таурус» Дмитрий Белый приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение более 4,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, осужденный в период с мая 2017 по май 2018 года, будучи директором, растратил доверенные ему деньги организации на сумму более 3,6 млн руб., а также присвоил 631,2 тыс. руб., принадлежащих компании. Мужчина получал денежные займы для своих нужд, долги возвращал средствами «Тауруса» под видом заключения различных договоров на оказание услуг или работ.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Д. Белого виновным в совершении преступлений в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, в особо крупном размере».
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