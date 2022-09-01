На Среднем Урале собрали 55% планового урожая зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Свердловской области по состоянию на 2 сентября 2022 года зерновые культуры на зерно убраны с площади 188 тыс. 442,7 га, что составляет 55,4% от плана (в 2021 году на эту дату было убрано 62,5%). Об этом со ссылкой на данные регионального минАПК сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора.



Валовый сбор составил 553 тыс. 471,5 т. Урожайность с 1 гектара достигла 29,4 ц/га, что превышает показатель предыдущего года (в 2021 году — 16,9 ц/га).



Согласно данным ведомства, намолочено 182 тыс. 656 т пшеницы, урожайность составила 29,5 ц/га (в 2021 году — 15,2 ц/га); 293 тыс. 540,3 т ячменя при урожайности 30,3 ц/га (19,5 ц/га); озимой ржи намолочено 8 тыс. 719,8 т, урожайность — 26 ц/га.