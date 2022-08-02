В Свердловской области выявлено 1 тыс. 297 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 479 тыс. 623 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 804. За сутки из больниц выписано 752 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 454 тыс. 091 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 38 тыс. 500 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 809 тыс. 613 человек. За сутки зафиксировано 95 летальных случаев (всего 384 тыс. 882), выздоровели 46 тыс. 304 человека (всего 18 млн 823 тыс. 705).