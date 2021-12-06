УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:04

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для соискателей премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этот раз главными направлениями станут «Экономика и развитие городского хозяйства», «Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина», «Образование, культура и искусство», «Архитектура и строительство».

Премия и медаль имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина вручаются с 1998 года. Эта награда означает общественное признание профессионального вклада в развитие Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил направления работ-номинантов на соискание главной премии города в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ-номинантов на ...

15.12.2020 В Екатеринбурге определили приоритетные направления премии им. Татищева и де Геннина в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил приоритетные направления премии им. ...

12.11.2015 Вручение премий Татищева и де Геннина пройдет в исторический день рождения Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. Вручение премий Татищева и де Геннина пройдет 18 ноября в исторический день рождения ...

11.02.2015 Администрация Екатеринбурга планирует утвердить приоритетные направления работ-номинантов премии Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Администрация Екатеринбурга готовит постановление об утверждении приоритетных ...

19.02.2014 Глава администрации Екатеринбурга утвердил направления работ на соискание премии им. Татищева и де Геннина в 2014 году

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (135)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18