Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для соискателей премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В этот раз главными направлениями станут «Экономика и развитие городского хозяйства», «Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина», «Образование, культура и искусство», «Архитектура и строительство».
Премия и медаль имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина вручаются с 1998 года. Эта награда означает общественное признание профессионального вклада в развитие Екатеринбурга.
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