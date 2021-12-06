Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для премии имени Татищева и де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для соискателей премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В этот раз главными направлениями станут «Экономика и развитие городского хозяйства», «Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина», «Образование, культура и искусство», «Архитектура и строительство».



Премия и медаль имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина вручаются с 1998 года. Эта награда означает общественное признание профессионального вклада в развитие Екатеринбурга.