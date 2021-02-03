В Сысерти будут судить преступную группу за вымогательство в сфере ритуальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Сысерти перед судом предстанут четверо мужчин, которые обвиняются в грабежах, вымогательствах и принуждениях отказаться от совершения сделок. Жертвами преступной группы становились предприниматели, работающие в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно версии следствия, обвиняемые вели незаконную деятельность в период с сентября 2019 по август 2020 года. Так, в сентябре 2019 года один из мужчин устроился в муниципальное учреждение. Среди его обязанностей была выдача разрешений на погребение на кладбищах Сысертского городского округа. За счет этого у злоумышленника был доступ к информации о людях, которым нужны ритуальные услуги, а также предпринимателях, их оказывающих. Эти данные передавались лидеру группы.
После этого злоумышленники находили организатора услуг и угрозами заставляли отказаться от заключения договора с клиентом. Вдобавок обвиняемые требовали у екатеринбургских предпринимателей деньги за «защиту» от криминальных элементов, угрожая насилием и уничтожением имущества в случае отказа.
Организованная группа была задержана полицией в августе 2020 года. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», пунктом «а» части 3 статьи 161 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», пунктами «б» и «в» части 2 статьи 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, совершенное организованной группой». Уголовное дело рассмотрит Сысертский районный суд.
По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, организованная преступная группа приобрела устойчивый и постоянный характер. В их задержании были задействованы оперативники ОБОП УУР регионального ГУ МВД и сотрудники СОБР Росгвардии.
Из-за большого количества работы расследование дела заняло 20 месяцев, а объем документации достиг 33 томов. Вдобавок, по словам В. Горелых, сторона защиты начала затягивать сроки по уголовному делу, чтобы избежать ответственности.
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