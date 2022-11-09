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В Екатеринбурге трое мужчин предстанут перед судом за хищение цветных металлов на сумму более 36 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении имущества юридических лиц в отношении трех мужчин — местного жителя и двух уроженцев Республики Башкортостан. Сумма ущерба составила более 36 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с февраля 2022 по февраль 2023 года обвиняемые находили в интернете объявления о перевозке изделий из цветных металлов и кабеля из Свердловской области и Пермского края. Затем они под предлогом перевозки груза присваивали имущество, принадлежащее различным юридическим лицам.

Водители, осуществлявшие доставку изделий, не знали о преступном характере их действий. В то же время один из мошенников контролировал местонахождение груза и убеждал водителя передать ему товар на месте, не соответствующем товарно-транспортной накладной. После этого груз доставлялся для дальнейшей продажи.

В результате трое мужчин обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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