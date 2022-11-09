В Екатеринбурге трое мужчин предстанут перед судом за хищение цветных металлов на сумму более 36 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении имущества юридических лиц в отношении трех мужчин — местного жителя и двух уроженцев Республики Башкортостан. Сумма ущерба составила более 36 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что с февраля 2022 по февраль 2023 года обвиняемые находили в интернете объявления о перевозке изделий из цветных металлов и кабеля из Свердловской области и Пермского края. Затем они под предлогом перевозки груза присваивали имущество, принадлежащее различным юридическим лицам.
Водители, осуществлявшие доставку изделий, не знали о преступном характере их действий. В то же время один из мошенников контролировал местонахождение груза и убеждал водителя передать ему товар на месте, не соответствующем товарно-транспортной накладной. После этого груз доставлялся для дальнейшей продажи.
В результате трое мужчин обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска, ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...24.10.2019 Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом ...10.12.2018 Четверо жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении 16 млн рублей при сдаче лома черных металлов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении четырех местных жителей, ...07.12.2018 В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...