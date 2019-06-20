В Екатеринбурге будут судить ОПГ за мошенничество на сумму почти 5 млн рублей в сфере грузоперевозок

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Екатеринбурге в Ленинский районный суд передано уголовное дело в отношении шести человек, которые под видом организации грузоперевозок похитили у пострадавших более 4,8 млн руб. Всего от их действий пострадало 26 юридических лиц и предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, злоумышленники находили на электронной платформе клиентов, которым были необходимы услуги грузоперевозок. Заключали с ними договоры, брали предоплату, находили подрядчиков, поскольку собственных транспортных средств не имели. Когда подрядчик выполнял заказ, злоумышленники не оплачивали его услуги.



В отношении группы возбуждены уголовные дела, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».