В Екатеринбурге будут судить ОПГ за мошенничество на сумму почти 5 млн рублей в сфере грузоперевозок

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...20.06.2019 В Екатеринбурге будут судить преступную группу за мошенничество в сфере грузоперевозок
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, ...15.03.2018 В Екатеринбурге семь человек будут судить за хищение 60 млн рублей у банков
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении семи ...17.08.2017 В Нижнем Тагиле бывших работников ТСЖ будут судить за хищение 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ...29.07.2014 Перед судом предстанет директор туристической компании Новоуральска, обвиняемый в обмане своих клиентов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. В Новоуральске перед судом предстанет руководитель туристической фирмы ООО «Круиз», ...