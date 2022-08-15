Екатеринбуржец не смог через суд вернуть деньги за сорванный из-за эвакуации туристов отдых

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Жителю Екатеринбурга не удалось через суд добиться возврата денег и компенсации за отдых в Египте, который пришлось прервать в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Мужчина приобрел путевки в Шарм-эль-Шейх на 10 дней в ООО «Библио-Глобус Туроператор», чтобы отдохнуть с семьей в марте 2022 года. Однако через три дня после прибытия отдыхающих вывезли из Египта и через Москву доставили домой в Екатеринбург.
Данное решение было принято в связи с рекомендациями Росавиации о временном приостановлении перевозки пассажиров. В соответствии с ними, авиакомпании, которые имеют в лизинге самолеты, зарегистрированные в реестрах иностранных государств, должны были приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России. В связи с этим «Аэрофлот» и «Авиакомпания Россия» отменили все международные авиарейсы, обосновав это возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.
Однако клиент посчитал, что ему не были оказаны в полном объеме приобретенные услуги, и решил расторгнуть договор с оператором. Мужчина отмечал, что заявление Росавиации носит рекомендательный характер, а его семью можно было вывезти по окончании отдыха, поскольку рейсы из Египта в Россию продолжались до конца марта 2022 года. При этом добавим, что екатеринбуржец получил от авиакомпании перерасчет и возврат стоимости не использованного семьей проживания в отеле.
Мужчина подал иск в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать с туроператора убытки в 104 тыс. 948 руб. плюс судебные расходы. Кировский районный суд отказал в удовлетворении этих требований, и тогда клиент попытался оспорить это решение в Свердловском областном суде.
Судебная коллегия отметила, что обе стороны могут менять условия или расторгнуть договор, если обстоятельства значительно изменились по сравнению с моментом подписания. В данном случае в условиях сложной международной обстановки существовал реальный риск ареста российских воздушных судов, из-за чего бы стало невозможно вывезти россиян на родину. Поэтому и произошла досрочная эвакуация с территорий других стран, включая Египет. Суд заключил, что действия ответчика соответствуют закону, и первоначальное решение осталось без изменений.
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