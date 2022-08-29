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Собираемость коммунальных платежей на Среднем Урале составляет 95%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Собираемость коммунальных платежей в Свердловской области в настоящее время составляет 95%, сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на данные министерства энергетики и ЖКХ Среднего Урала.

«Своевременная и полная оплата коммунальных услуг позволяет жилищно-коммунальной сфере своевременно и качественно проводить модернизацию всех сетей, что является залогом бесперебойного и безопасного функционирования всех источников отопления, водоснабжения и электроэнергии вашего дома», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее стало известно, что в Свердловской области на конец июня 2022 года правом получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 70,3 тыс. семей, что на 8 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщал Свердловскстат.

Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-июнь этого года ею воспользовалось 890 тыс. человек, или 20,9% населения региона.

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