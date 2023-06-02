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Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,7% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области на конец июня 2023 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 64,7 тыс. семей, что на 5,7 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это составляет 22%).

Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 2 тыс. 179,7 руб., что на 17,3% больше уровня января-июня 2022 года.

Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-июнь 2023 года ею воспользовалось 876 тыс. человек, или 20,7% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1 тыс. 264,7 руб.
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