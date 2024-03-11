Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,3% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области на конец декабря 2023 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 71,8 тыс. семей, что на 6 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области она составляет 22%).



Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 666,7 руб., что на 9,2% больше уровня января-декабря 2022 года.



Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-декабрь 2023 года ею воспользовалось 901,7 тыс. человек, или 21,3% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1 тыс. 003 руб.