УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.03.2024

Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,3% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области на конец декабря 2023 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 71,8 тыс. семей, что на 6 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области она составляет 22%).

Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 666,7 руб., что на 9,2% больше уровня января-декабря 2022 года.

Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-декабрь 2023 года ею воспользовалось 901,7 тыс. человек, или 21,3% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1 тыс. 003 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.11.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,8% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Свердловской области на конец сентября 2023 года правом получать субсидии на оплату ...

29.08.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,7% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области на конец июня 2023 года правом получать субсидии на оплату ...

02.06.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,4% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области на конец марта 2023 года правом получать субсидии на оплату ...

06.03.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,1% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на конец декабря 2022 года правом получать субсидии на оплату ...

14.03.2022 На Среднем Урале соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,7% населения

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. В Свердловской области на конец декабря 2021 года правом получать субсидии на оплату ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18