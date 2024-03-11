УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области на конец декабря 2023 года правом получать субсидии на оплату ...30.11.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,8% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Свердловской области на конец сентября 2023 года правом получать субсидии на оплату ...29.08.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,7% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области на конец июня 2023 года правом получать субсидии на оплату ...02.06.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,4% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области на конец марта 2023 года правом получать субсидии на оплату ...06.03.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,1% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на конец декабря 2022 года правом получать субсидии на оплату ...