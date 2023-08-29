Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,8% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области на конец июня 2023 года правом получать субсидии на оплату ...02.06.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,4% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области на конец марта 2023 года правом получать субсидии на оплату ...06.03.2023 Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,1% населения Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на конец декабря 2022 года правом получать субсидии на оплату ...29.08.2022 На Среднем Урале соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,9% населения
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Свердловской области на конец июня 2022 года правом получать субсидии на оплату ...30.11.2021 На Среднем Урале в январе-сентябре соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,5% населения
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Свердловской области на конец сентября 2021 года правом получать субсидии на оплату ...