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Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,8% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Свердловской области на конец сентября 2023 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 62,1 тыс. семей, что на 8 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это составляет 22%).

Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 724,3 руб., что на 12,8% больше уровня января-сентября 2022 года.

Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-сентябрь 2023 года ею воспользовалось 883,1 тыс. человек, или 20,8% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1 тыс. 073,8 руб.
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