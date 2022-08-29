Соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,1% населения Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области на конец декабря 2022 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 77,8 тыс. семей, что на 6,6 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это составляет 22%).



Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 525,6 руб., что на 1,5% меньше уровня января-декабря 2021 года.



Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-декабрь 2022 года ею воспользовалось 901,3 тыс. человек, или 21,1% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 895,8 руб.