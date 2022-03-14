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На Среднем Урале соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 20,9% населения

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Свердловской области на конец июня 2022 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 70,3 тыс. семей, что на 8 тыс. семей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это составляет 22%).

Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 858,8 руб., что на 7,2% меньше уровня января-июня 2021 года.

Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-июнь этого года ею воспользовалось 890 тыс. человек, или 20,9% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 1 тыс. 086 руб.

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