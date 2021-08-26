ММК снизил выбросы диоксида углерода на 11 тыс. тонн в пересчете на год

УрБК, Магнитогорск, 06.09.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги реализации программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности во II квартале 2022 года. Предприятию удалось добиться экономии энергоресурсов и сокращения вредных выбросов, сообщает управление информации и общественных связей ММК.



В том числе снижены выбросы диоксида углерода на 11 тыс. 046 т в пересчете на год. Такой результат был достигнут благодаря реализации программы мероприятий по сокращению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и общества группы ПАО «ММК».



Экономический эффект от мероприятий по уменьшению расхода энергетических ресурсов в структуре ПАО «ММК» в пересчете на год составил 24,17 млн руб. Например, во II квартале снижено потребление электроэнергии на 1,38 млн кВт/ч в годовом выражении, что дало экономию около 5 млн руб. Кроме того, программа позволила сэкономить в годовом выражении свыше 4,6 тыс. т условного топлива на сумму более 17 млн руб., около 2 тыс. Гкал тепловой энергии, 391 тыс. кубометров продуктов разделения воздуха, 5,5 тыс. кубометров питьевой воды. Экономия технической воды составила 8,5 тыс. кубометров.



«ММК реализует все свои возможности для того, чтобы внести вклад в повышение чистоты и экологичности производства стали, что имеет огромное значение для промышленности и инфраструктуры в рамках всей мировой экономики», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



По его словам, сегодня факторы устойчивого развития и эффективность прочно интегрированы в стратегию группы ПАО «ММК», а минимизация воздействия на окружающую среду является приоритетной задачей.