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Телефонные мошенники похитили у врача из Екатеринбурга более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В полицию Екатеринбурга обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у нее 4 млн 575 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

По словам женщины, работающей врачом-эндокринологом в одной из городских больниц, 1 сентября ей позвонил мужчина, представившийся работником Центробанка. Он утверждал, что с карты клиентки выполнен несанкционированный перевод на сумму 500 тыс. руб. После этого екатеринбурженке позвонил человек, назвавшийся «майором ФСБ Фроловым». Причем он даже прислал ей через мессенджер фото своего якобы служебного удостоверения (а потом его сразу же удалил).

Лжесиловик убедил женщину следовать инструкциям «банковского работника». В соответствии с полученными указаниями она сняла все свои сбережения на сумму 2,3 млн руб., а также за три дня набрала кредитов еще на 2 млн 275 тыс. руб. Все эти деньги врач переводила через банкомат на «безопасные счета», которые на самом деле были привязаны к картам мошенников.

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