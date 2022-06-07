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Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском районе Старая Сортировка

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском микрорайоне Старая Сортировка, сообщает Telegram-канал застройщика.

Реализация проекта займет пять лет. Всего планируется построить семь домов и детский сад на 300 мест.

«С центром территорию связывают две магистральные улицы — Халтурина и Бебеля. В 15-минутной пешеходной доступности — пять школ, техникум Автоматика, несколько частных и муниципальных детских садов», — рассказали представители компании.

Также Брусника намерена благоустроить набережную реки Ольховка. Предполагается, что это место станет точкой притяжения жителей.

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