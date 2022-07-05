Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили вопросы развития уральской науки

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук (РАН) провели рабочую встречу, на которой поднимались вопросы развития уральской науки, а также сотрудничества РАН и властей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Глава области напомнил, что во время прошлой подобной встречи было подписано соглашение о совместной работе по развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Свердловской области. Девять научных организации под началом УрО РАН участвуют в деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).



«Правительство Свердловской области ежегодно оказывает поддержку участникам Уральского НОЦ. Речь идет о средствах для возмещения затрат на внедрение в промышленное производство НИОКР, выполненных институтами УрО РАН и вузами. За два года из регионального бюджета на эти цели направлено 200 млн руб. Такая мера поддержки стала очень востребованной. Поэтому принято решение сохранить ее действие на период до 2025 года. Также мы уделяем внимание поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований», — отметил Е. Куйвашев.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Губернатор добавил, что с 2022 года вместе с Российским научным фондом областные власти проводят открытые публичные конкурсные отборы, чей бюджет составляет около 40 млн руб. В этом году поддержка выделена 25 проектам. Из них десять реализуются академическими институтами.



Также Е. Куйвашев и А. Сергеев коснулись совместной работы в рамках «Десятилетия науки и технологий», которое объявил президент РФ. Еще одной темой стала реализация на Среднем Урале проекта «Кампус» как важной части формирования кадровой базы российской науки.



Президент РАН подчеркнул, что Свердловская область имеет значительный промышленный потенциал. А в данный момент стоит задача по созданию технологического суверенитета в приоритетных направлениях.



«Мы должны использовать ваш регион, который и по металлургии, и по машиностроению, и по другим направлениям является лидирующим в стране. Я очень рад, что у нас выстраиваются такие взаимоотношения, понимание и сотрудничество. Очень правильно, что вы активно работаете в рамках современных трендов региональной научно-технической политики. У вас здесь под эгидой Екатеринбурга функционирует очень серьезный НОЦ», — заявил А. Сергеев.