Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 754 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 сентября число безработных составляло 20 тыс. 864 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 110 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.