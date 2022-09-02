Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 754 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 2 сентября число безработных составляло 20 тыс. 864 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 110 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. По состоянию на 2 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...24.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...22.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные не изменилось
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. По состоянию на 22 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...