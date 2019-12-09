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На базе ММК стартовала школа по обмену опытом для металлургов

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом. В ней участвуют руководители и специалисты ремонтного производства металлургических предприятий страны, сообщает пресс-служба комбината.

На магнитогорском этапе проходит программа для специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования. Школа проходит в 117-й раз, и в ней задействованы 35 участников с различных металлургических предприятий страны.

Магнитку в числе участников представляют специалисты ООО «Объединенная сервисная компания». Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Гости подобно ознакомятся с работой ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК. Участники выступят с докладами, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях. В числе тем, поднятых принимающей стороной, — организация системы ТОиР в ПАО «ММК» и основные направления ее развития; внедрение в ПАО «ММК» системы управления надежностью; вопросы импортозамещения, производства и восстановления запасных частей. Кроме того, предполагается обсудить вопросы диагностики оборудования и цифровизации в сфере ремонтного производства. Запланировано и посещение промплощадки ПАО «ММК» с ознакомлением с ключевыми производственными комплексами комбината.

Программа магнитогорского этапа рассчитана на два дня, после чего ее участники отравятся в Челябинск.

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