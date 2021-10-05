Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгоценных металлов

УрБК, Москва, 05.09.2022. Московская биржа возобновила торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 12.15 мск.
«Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — говорится на сайте Мосбиржи.
Торги были закрыты в 10.50 мск. Предположительно — из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка.
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