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Вчера, 14:20

Мосбиржа возобновила торги на рынках валюты и драгоценных металлов

УрБК, Москва, 05.09.2022. Московская биржа возобновила торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 12.15 мск.

«Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — говорится на сайте Мосбиржи.

Торги были закрыты в 10.50 мск. Предположительно — из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка.

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