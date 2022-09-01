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Вчера, 13:27

На Мосбирже приостановлены торги валютой и драгоценными металлами

УрБК, Москва, 05.09.2022. Мосбиржа временно приостановила торги валютой и драгоценными металлами.

«В 10:50 мск торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте площадки.

По данным РИА «Новости», подобные меры приняты в связи с обнаружением ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка.

Уточним, что на момент остановки торгов курс долл. США составлял 60,9 руб., евро — 60,36 руб.

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