На Мосбирже приостановлены торги валютой и драгоценными металлами

УрБК, Москва, 05.09.2022. Мосбиржа временно приостановила торги валютой и драгоценными металлами.
«В 10:50 мск торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте площадки.
По данным РИА «Новости», подобные меры приняты в связи с обнаружением ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка.
Уточним, что на момент остановки торгов курс долл. США составлял 60,9 руб., евро — 60,36 руб.
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