В Свердловской области выявлено 1 тыс. 530 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 478 тыс. 326 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 804. За сутки из больниц выписано 938 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 453 тыс. 339 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 41 тыс. 690 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 771 тыс. 113 человек. За сутки зафиксировано 76 летальных случаев (всего 384 тыс. 787), выздоровели 30 тыс. 703 человека (всего 18 млн 777 тыс. 401).