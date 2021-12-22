УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 17%

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с августа 2021 года снизилась на 17% и составила 31 тыс. 295 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В среднем по стране аренда частных домов за последние 12 месяцев подешевела на 0,8%.

Самую сильную динамику продемонстрировали Алтай (плюс 108%), Кемеровская область (плюс 95%) и Чечня (плюс 81%). Наиболее слабую — Курганская область (минус 56%), Москва (минус 37%) и Амурская область (минус 35%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 11:43 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...

22.12.2021 Средняя цена частных домов в Челябинской области достигла 3,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.12.2021. Средняя цена загородных и частных домов в Челябинской области с декабря 2020 года выросла ...

27.09.2021 Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 4,5%

УрБК, Челябинск, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в сентябре ...

23.03.2021 Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.03.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с марта 2020 года выросла на 16,7% и достигла ...

12.11.2020 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 37 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (70)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18