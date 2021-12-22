Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 17%

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с августа 2021 года снизилась на 17% и составила 31 тыс. 295 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В среднем по стране аренда частных домов за последние 12 месяцев подешевела на 0,8%.



Самую сильную динамику продемонстрировали Алтай (плюс 108%), Кемеровская область (плюс 95%) и Чечня (плюс 81%). Наиболее слабую — Курганская область (минус 56%), Москва (минус 37%) и Амурская область (минус 35%).