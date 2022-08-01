Екатеринбург занимает четвертое место среди городов РФ по объемам строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Екатеринбург занимает четвертое место среди российских городов по объемам строящегося жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».
По его словам, в топ-5 городов попали Москва (16,8 млн кв. м.), Санкт-Петербург (8,9 млн кв. м.), Краснодар (6,4 млн кв. м.), Екатеринбург (3,4 млн кв. м.) и Уфа (2,6 млн кв. м.).
М. Хорьков также отметил, что с января по август 2021 объем текущего строительства в уральской столице вырос на 4,6%.
«Среди крупнейших рынков (от 1 млн. кв. м в стадии строительства) рост продемонстрировали Владивосток (+26%), Краснодар (+18%) и Новосибирск (+16%) и еще пять городов. Аутсайдеры: Рязань (-13%), Красноярск (-11%) и Самара (-8%)», — написал М. Хорьков.
Число сделок купли-продажи на рынке жилья Екатеринбурга в I полугодии заметно сократилось. Об этом написал начальник ...01.08.2022 Число сделок на рынке жилья Екатеринбурга в I полугодии сократилось на 20-30%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Число сделок купли-продажи на рынке жилья Екатеринбурга в I полугодии заметно ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.04.2021 УПН: В России возобновился рост объемов строящегося жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом ...05.06.2020 УПН: Активизация отложенного спроса на рынке новостроек продлится один-два месяца
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. Ситуация на рынке новостроек в РФ в последние месяцы остается контрастной: рост продаж ...