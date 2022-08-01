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Екатеринбург занимает четвертое место среди городов РФ по объемам строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Екатеринбург занимает четвертое место среди российских городов по объемам строящегося жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

По его словам, в топ-5 городов попали Москва (16,8 млн кв. м.), Санкт-Петербург (8,9 млн кв. м.), Краснодар (6,4 млн кв. м.), Екатеринбург (3,4 млн кв. м.) и Уфа (2,6 млн кв. м.).

М. Хорьков также отметил, что с января по август 2021 объем текущего строительства в уральской столице вырос на 4,6%.

«Среди крупнейших рынков (от 1 млн. кв. м в стадии строительства) рост продемонстрировали Владивосток (+26%), Краснодар (+18%) и Новосибирск (+16%) и еще пять городов. Аутсайдеры: Рязань (-13%), Красноярск (-11%) и Самара (-8%)», — написал М. Хорьков.

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