В Свердловской области выявлен 1 тыс. 551 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 1 тыс. 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 473 тыс. 708 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 804. За сутки из больниц выписано 910 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 450 тыс. 281 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 50 тыс. 952 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 629 тыс. 682 человека. За сутки зафиксирован 91 летальный случай (всего 384 тыс. 532), выздоровели 37 тыс. 012 человек (всего 18 млн 672 тыс. 586).