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Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с августа 2021 года выросла на 2,8% и составила 41 тыс. 420 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В среднем по стране аренда частных домов за последние 12 месяцев подешевела на 0,8%.

«С мая по август 2022 года стоимость аренды индивидуального дома по стране поднялась на 8,1%, составив в среднем 31 тыс. 723 рубля в месяц», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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