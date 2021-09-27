Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с августа 2021 года выросла на 2,8% и составила 41 тыс. 420 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
В среднем по стране аренда частных домов за последние 12 месяцев подешевела на 0,8%.
«С мая по август 2022 года стоимость аренды индивидуального дома по стране поднялась на 8,1%, составив в среднем 31 тыс. 723 рубля в месяц», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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