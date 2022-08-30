В Челябинской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Правительство Челябинской области выпустило распоряжение о введении ограничительных мер из-за выявления очага птичьего гриппа, сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.



Ограничения будут действовать на территории села Халитово, а также на расстоянии 10 км от этого населенного пункта.



«Угрожаемая зона включает в себя деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожную станцию Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревню Сосновка Буринского сельского поселения, деревню Арыкова, поселок Разъезд 3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения», — говорится в сообщении.



В очаге и угрожаемой зоне запрещается лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.



Ранее сообщалось, что в селе Халитово Кунашакского района Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа. Жители села пожаловались в ведомство на гибель домашних гусей. От павших птиц были взяты пробы.



«26 августа после проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ» был официально установлен диагноз причины падежа домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения», — отмечали представители Россельхознадзора.