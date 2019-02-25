В Челябинской области зафиксирован очаг птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа, сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.



Жители села пожаловались в ведомство на гибель домашних гусей. От павших птиц были взяты пробы.



«26 августа после проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ» был официально установлен диагноз причины падежа домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения», — говорится в сообщении.



В настоящее время проводятся дополнительные исследования, устанавливаются границы очага заражения. Жителям села временно запретили проводить свободный выгул домашней птицы.