В Челябинской области зафиксирован очаг птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа, сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.
Жители села пожаловались в ведомство на гибель домашних гусей. От павших птиц были взяты пробы.
«26 августа после проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ» был официально установлен диагноз причины падежа домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся дополнительные исследования, устанавливаются границы очага заражения. Жителям села временно запретили проводить свободный выгул домашней птицы.
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