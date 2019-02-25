УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

В Челябинской области зафиксирован очаг птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа, сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.

Жители села пожаловались в ведомство на гибель домашних гусей. От павших птиц были взяты пробы.

«26 августа после проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ» был официально установлен диагноз причины падежа домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования, устанавливаются границы очага заражения. Жителям села временно запретили проводить свободный выгул домашней птицы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.02.2019 На птицефабриках Челябинской области подозревают появление птичьего гриппа

В сыворотках крови и патологоанатомическом материале птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» ...

25.02.2019 На птицефабриках Челябинской области подозревают появление птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 25.02.2019. В сыворотках крови и патологоанатомическом материале птицы производства ООО ...

28.12.2017 Роспотребнадзор предупредил об опасности вспышек птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе. Об этом сообщается на сайте ведомства. ...

07.11.2017 В Челябинской области зафиксировали африканскую чуму свиней

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. На территории Челябинской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС) в ...

17.04.2013 В Китае от новой разновидности птичьего гриппа умерло 16 человек

Число погибших в результате заражения новым штаммом птичьего гриппа в Китае достигло 16 человек, сообщает «Газета.ру» ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18