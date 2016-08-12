В Свердловской области в сфере малого бизнеса работают более 180 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя численность сотрудников, которые работают в сфере малого бизнеса (без учета микропредприятий) Свердловской области, в январе-июне 2022 года составила 180,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.
Без учета внешних совместителей показатель составляет 167,2 тыс. человек.
Отметим, что оборот предприятий малого бизнеса Среднего Урала в I полугодии текущего года составил 549 млрд 939,2 млн руб.
В I квартале 2016 года численность населения Свердловской области, которая занята в сфере малого и среднего бизнеса ...22.08.2014 В I квартале оборот предприятий МСБ Свердловской области снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. В первом квартале количество субъектов малого и среднего бизнеса (без учета ...24.05.2013 В 2012 году оборот малого и среднего бизнеса Свердловской области составил 1,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Оборот малого среднего бизнеса в Свердловской области в 2012 году составил 1,4 млрд ...07.08.2012 Затраты Свердловской области на поддержку малого и среднего бизнеса в 2012 году составят порядка 1,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2012. В 2012 году общая сумма поддержки областной программы «Развитие субъектов малого и ...08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...