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В Свердловской области в сфере малого бизнеса работают более 180 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя численность сотрудников, которые работают в сфере малого бизнеса (без учета микропредприятий) Свердловской области, в январе-июне 2022 года составила 180,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Без учета внешних совместителей показатель составляет 167,2 тыс. человек.

Отметим, что оборот предприятий малого бизнеса Среднего Урала в I полугодии текущего года составил 549 млрд 939,2 млн руб.

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