Жительница Екатеринбурга через суд добилась у компании «Эппл Рус» проведения гарантийного ремонта телефона

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга об удовлетворении исковых требований жительницы города, добивавшейся у компании «Эппл Рус» проведения гарантийного ремонта своего неработающего телефона.
Как сообщает пресс-служба облсуда, екатеринбурженка приобрела сотовый телефон Apple iPhone XS Max/A2101 за 43 тыс. 191 руб. в магазине «М-Видео» в сентябре 2019 года. Гарантийный срок товара по договору составлял 12 месяцев. По истечении этого срока телефон перестал включаться.
В июле 2021 года женщина отдала телефон в авторизованный сервисный центр Apple — iCentr Service — для проведения ремонта. Но в ремонте ей отказали. Независимые эксперты, к которым обратилась женщина, выяснили, что причиной возникновения недостатка стал дефект производственного характера контроллера питания аппарата. Стоимость замены основной платы аппарата — 54 тыс. 490 руб.
В ноябре 2021 и январе 2022 года екатеринбурженка направляла претензии к ООО «Эппл Рус» с требованием осуществить ремонт телефона, но они были оставлены без ответа.
Женщина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Эппл Рус» о защите прав потребителя. В частности, она просила возложить на компанию обязанность провести ремонт телефона, взыскать неустойку за нарушение требований потребителя за определенный период, компенсацию морального вреда, расходы на эксперта и штраф.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования частично. Он обязал ООО «Эппл Рус» в течение месяца со дня предоставления товара ответчику провести гарантийный ремонт телефона. Также с компании взыскана неустойка (30 тыс. руб.), компенсация морального вреда (2 тыс. руб.), расходы на составление заключения специалиста (7 тыс. руб.) и 16 тыс. руб. штрафа.
Ответчик пытался обжаловать решение первой инстанции в Свердловском областном суде, однако оно осталось без изменений и вступило в законную силу.
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница отсудила у компании «Ситилинк» более 290 тыс. руб. ...14.04.2021 Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании более 250 тыс. рублей за ненадлежащее обслуживание водопровода
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...05.03.2019 Жительница Екатеринбурга отсудила у сети «Связной» более 400 тыс. рублей за неисправный проектор
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. Жительница Екатеринбурга отсудила у сети «Связной» более 400 тыс. руб. за неисправный ...16.11.2018 Жительница Свердловской области не смогла вернуть деньги за неисправный аппарат магнитотерапии «Алмаг-03»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Жительница села Байкалово не смогла вернуть денежные средства за неисправный товар, ...21.02.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у «Связного» более 144 тыс. рублей за вздувшийся iPhone
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Связной Логистика» в пользу ...