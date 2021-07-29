Жительница Екатеринбурга через суд добилась у компании «Эппл Рус» проведения гарантийного ремонта телефона

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга об удовлетворении исковых требований жительницы города, добивавшейся у компании «Эппл Рус» проведения гарантийного ремонта своего неработающего телефона.



Как сообщает пресс-служба облсуда, екатеринбурженка приобрела сотовый телефон Apple iPhone XS Max/A2101 за 43 тыс. 191 руб. в магазине «М-Видео» в сентябре 2019 года. Гарантийный срок товара по договору составлял 12 месяцев. По истечении этого срока телефон перестал включаться.



В июле 2021 года женщина отдала телефон в авторизованный сервисный центр Apple — iCentr Service — для проведения ремонта. Но в ремонте ей отказали. Независимые эксперты, к которым обратилась женщина, выяснили, что причиной возникновения недостатка стал дефект производственного характера контроллера питания аппарата. Стоимость замены основной платы аппарата — 54 тыс. 490 руб.



В ноябре 2021 и январе 2022 года екатеринбурженка направляла претензии к ООО «Эппл Рус» с требованием осуществить ремонт телефона, но они были оставлены без ответа.



Женщина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Эппл Рус» о защите прав потребителя. В частности, она просила возложить на компанию обязанность провести ремонт телефона, взыскать неустойку за нарушение требований потребителя за определенный период, компенсацию морального вреда, расходы на эксперта и штраф.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования частично. Он обязал ООО «Эппл Рус» в течение месяца со дня предоставления товара ответчику провести гарантийный ремонт телефона. Также с компании взыскана неустойка (30 тыс. руб.), компенсация морального вреда (2 тыс. руб.), расходы на составление заключения специалиста (7 тыс. руб.) и 16 тыс. руб. штрафа.



Ответчик пытался обжаловать решение первой инстанции в Свердловском областном суде, однако оно осталось без изменений и вступило в законную силу.