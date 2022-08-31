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Вчера, 16:03

Число безработных на Среднем Урале за сутки практически не изменилось

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 835 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 31 августа число безработных составляло 20 тыс. 832 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на три человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.

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