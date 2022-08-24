Свердловские власти приняли решение создать инвестиционную карту региона

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о формировании и ведении инвестиционной карты региона. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Оператором инвесткарты стало Агентство по привлечению инвестиций.
«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить наполнение и ежеквартальную актуализацию информации в инвестиционной карте до 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября текущего года», — говорится в тексте документа.
Ранее свердловские власти приняли решение утвердить «Региональный инвестиционный стандарт».
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...02.11.2020 Свердловские власти создали координационный совет по делам казачества
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе ...06.12.2018 Подписано постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области ...