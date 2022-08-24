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Свердловские власти приняли решение создать инвестиционную карту региона

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о формировании и ведении инвестиционной карты региона. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оператором инвесткарты стало Агентство по привлечению инвестиций.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить наполнение и ежеквартальную актуализацию информации в инвестиционной карте до 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября текущего года», — говорится в тексте документа.

Ранее свердловские власти приняли решение утвердить «Региональный инвестиционный стандарт».

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