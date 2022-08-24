Свердловские власти утвердили «Региональный инвестиционный стандарт»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на территории региона системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Цель появления «Регионального инвестиционного стандарта» — повышение инвестиционной привлекательности Среднего Урала, прозрачности процедуры взаимодействия инвестора с представителями власти, сетевыми и ресурсоснабжающими организациями.
Согласно тексту указа, министерство инвестиций и развития Свердловской области должно сформировать регламент ведения инвестиционной карты региона для утверждения правительством Среднего Урала.
В свою очередь, Агентству по привлечению инвестиций поручено обеспечить информационное наполнение инвесткарты, размещенной на информпортале региона.
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