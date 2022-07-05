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Мосбиржа расширяет время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках

УрБК, Москва, 01.09.2022. Московская биржа с 12 сентября расширит время торгов на фондовом, срочном и валютном рынках, сообщает пресс-служба торговой площадки.

На фондовом рынке возобновят проведение вечерней сессии, а на срочном и валютном — утренней.

Таким образом, торги на фондовом рынке будут проводить с 9.50 до 23.50 по московскому времени, на срочном — с 9.00 до 23.50, на валютном — с 6.50 до 19.00.

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