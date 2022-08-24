В Свердловской области выявлено 1 тыс. 444 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 444 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 472 тыс. 157 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 802. За сутки из больниц выписан 821 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 449 тыс. 371 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 49 тыс. 761 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 578 тыс. 730 человек. За сутки зафиксировано 95 летальных случаев (всего 384 тыс. 441), выздоровели 38 тыс. 940 человек (всего 18 млн 635 тыс. 574).