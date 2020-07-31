ЕВРАЗ выделил свыше 47 млн рублей на подготовку образовательных учреждений Кузбасса к учебному году

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. ЕВРАЗ выделил более 47 млн руб. на подготовку образовательных учреждений Кузбасса к новому учебному году. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Средства были перечислены базовым учебным заведениям, а также школам, детским садам Новокузнецка, Междуреченска, Осинников и Таштагольского района. Деньги пошли на ремонты зданий, благоустройство территорий, покупку оборудования и специализированных обучающих программ», — говорится в сообщении.



В Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме, в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания и Кузнецком индустриальном техникуме (КИТ) оснащены слесарные мастерские. Кроме того, в КИТе в новом учебном году при софинансировании компании начнется целевое обучение по федеральной программе «Профессионалитет».



В СибГИУ появится лаборатория цифровой металлургии, виртуальной и дополнительной реальности и онлайн-лаборатория производств ЕВРАЗа. В школах № 11, 79 и 13 Новокузнецка на грантовые средства оборудованы кабинеты физики. Также при поддержке компании в школе № 10 Таштагола отремонтировано помещение пищеблока, закупается новое оборудование для него; в школе № 20 поселка Темир заменили окна.



Распадская угольная компания (РУК) помогла новокузнецкому лицею № 111 приобрести цифровые лаборатории по биологии и физиологии, а также микролабораторию для проведения экспериментов — комплект пробирок, спиртовок, капельниц, держателей. Также на территории лицея организована многофункциональная спортивная площадка для спортивных игр и занятий физкультурой.



Масштабную помощь угольщики оказали в проведении капитального ремонта двух дошкольных учреждений Междуреченска. В детских садах № 10 и 40 уже провели демонтажные и электромонтажные работы, заменили кровлю, отремонтировали вентиляцию и отопление, поставили новые окна, отреставрировали потолки, полы, перегородки, стены, усилили дверные проемы. Сейчас ведутся отделочные работы, проводится благоустройство территории.



В Осинниковском горнотехническом колледже при финансировании РУК закуплено оборудование для создания лаборатории подготовительного забоя, видеопроектор и мебель для актового зала. В средней общеобразовательной школе поселка Казанково заменили уличное освещение, приобрели три проекционных экрана.