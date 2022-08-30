Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,17 руб., евро — до 60,28 руб.

УрБК, Москва, 01.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.38 мск курс доллара США составляет 60,17 руб., евро — 60,28 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 31 августа курс доллара США составлял 60,23 руб., евро — 60,45 руб.

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