УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:41

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,17 руб., евро — до 60,28 руб.

УрБК, Москва, 01.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.38 мск курс доллара США составляет 60,17 руб., евро — 60,28 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 31 августа курс доллара США составлял 60,23 руб., евро — 60,45 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:00 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,53 руб., евро — до 60,61 руб.

УрБК, Москва, 31.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...

30.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,34 руб., евро — до 60,29 руб.

УрБК, Москва, 30.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

09.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,4 руб., евро — до 61,5 руб.

УрБК, Москва, 09.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

08.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,26 руб., евро — до 61,22 руб.

УрБК, Москва, 08.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

27.07.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,1 руб., евро — до 61 руб.

УрБК, Москва, 27.07.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (25)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18